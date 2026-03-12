Еще 15 фигурантов дела о теракте в Crocus City получили сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил пятнадцати фигурантам дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до пожизненного заключения, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в четверг суд приговорил четверых непосредственных исполнителей теракта к пожизненному заключению.

Также суд назначил осужденным штрафы в размере от 200 тыс. до 2 млн 700 тыс. рублей.

Фигуранты дела признаны виновными в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденных, согласно решению суда, будут взысканы суммы от нескольких десятков тысяч до десяти миллионов рублей.

