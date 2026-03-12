Поиск

Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, прописывающий обязательность включения в соглашения о комплексном развитии территорий (КРТ) обязанности застройщиков по строительству социальной инфраструктуры.

Законом предусматривается, что в случае принятия решения о комплексном развитии территории, которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности этих объектов для населения будут включаться в указанное решение в соответствии с региональными и/или местными нормативами градостроительного проектирования.

"На мой взгляд, само понятие комплексного развития территорий должно включать в себя наличие всех объектов инфраструктуры, в том числе социальной. Закон как раз и восстанавливает справедливость, законодательно закрепляя за застройщиками обязательства по строительству социальной инфраструктуры", - сказала журналистам, комментируя инициативу, первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

По ее мнению, это "позволит в дальнейшем избежать ситуации, когда застройщик, построив коммерческое жильё и получив с этого хорошую прибыль, перекладывает строительство детских садов, школ, подъездных путей в лучшем случае на плечи муниципальных образований, а в худшем - на самих граждан; последние вынуждены годами решать вопросы с дорогами, детскими садами, поликлиниками, при этом возя детей в образовательные и медицинские учреждения за несколько километров от дома".

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины

Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"

 Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"

Раскрыто хищение 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

 Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,8 тыс. кв. метров

Военные заявили об отражении украинской атаки на КС "Русская" в Краснодарском крае

Петербург побил рекорд тепла 1921 года

 Петербург побил рекорд тепла 1921 года

Банк России отметил ожидаемое замедление экономической активности в начале года

 Банк России отметил ожидаемое замедление экономической активности в начале года

Еще 15 фигурантов дела о теракте в Crocus City получили сроки от 19 лет 11 месяцев до пожизненного

На авиазаводе ОАК опрокинулось оборудование, пострадали семеро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8632 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 656 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });