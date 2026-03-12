На авиазаводе ОАК опрокинулось оборудование, пострадали семеро
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На Иркутском авиазаводе ИАЗ опрокинулось оборудование для обслуживания воздушных судов, пострадали семь человек, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.
"На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате семь человек получили травмы", - сообщили в ОАК.
Двоим потребовалась госпитализация, остальные от госпитализации отказались.
На ИАЗ проводится "внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и для принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований техники безопасности на производстве".