На авиазаводе ОАК опрокинулось оборудование, пострадали семеро

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На Иркутском авиазаводе ИАЗ опрокинулось оборудование для обслуживания воздушных судов, пострадали семь человек, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.

"На территории Иркутского авиационного завода в ходе подготовки самолета к вылету потоком воздуха из двигателя было опрокинуто оборудование для наземного обслуживания воздушных судов. В результате семь человек получили травмы", - сообщили в ОАК.

Двоим потребовалась госпитализация, остальные от госпитализации отказались.

На ИАЗ проводится "внутреннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и для принятия мер по обеспечению безусловного соблюдения требований техники безопасности на производстве".