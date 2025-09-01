Ушаков напомнил, что на Аляске договоренностей о трехсторонней встрече с Зеленским не было

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Никаких конкретных договоренностей о проведении встречи президентов России и Украины, а также трехсторонней встречи с участием президента США в ходе саммита на Аляске достигнуто не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока то, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем договаривались. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1") Павлу Зарубину.