Путин пообещал непальскому премьеру подумать над его предложением посетить Непал

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над предложением премьер-министра Непала Кхадги Прасада Шармы Оли посетить эту страну.

"Уважаемый господин премьер-министр, я воспользуюсь вашей идеей, подумаем на тему того, чтобы посетить вашу страну, Непал. Вас мы всегда будем рады видеть в любое удобное для вас время", - сказал Путин в начале встречи с премьер-министром Непала "на полях" саммита ШОС.

Владимир Путин Непал ШОС
