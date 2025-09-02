Задержаны подростки, пытавшиеся заложить бомбу у здания ОПК в Ижевске

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет России сообщили о задержании подростков, которые по заданию украинских спецслужб планировали теракт у здания оборонного предприятия в Ижевске.

Граждане России 2008 и 2010 годов рождения в июле 2025 года искали "быстрый заработок" в интернете и в итоге установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По его указанию они за денежное вознаграждение размещали на административных зданиях и жилых домах города листовки с призывами к прекращению специальной военной операции на Украине.

"В августе 2025 года по предоставленным куратором координатам изъяли из тайника взрывное устройство и осуществили его закладку у проходной оборонного предприятия", - добавили в ФСБ.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт. Они арестованы.