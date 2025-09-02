Поиск

Задержаны подростки, пытавшиеся заложить бомбу у здания ОПК в Ижевске

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ и Следственный комитет России сообщили о задержании подростков, которые по заданию украинских спецслужб планировали теракт у здания оборонного предприятия в Ижевске.

Граждане России 2008 и 2010 годов рождения в июле 2025 года искали "быстрый заработок" в интернете и в итоге установили контакт с сотрудником украинских спецслужб. По его указанию они за денежное вознаграждение размещали на административных зданиях и жилых домах города листовки с призывами к прекращению специальной военной операции на Украине.

"В августе 2025 года по предоставленным куратором координатам изъяли из тайника взрывное устройство и осуществили его закладку у проходной оборонного предприятия", - добавили в ФСБ.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт. Они арестованы.

Ижевск ФСБ Светлана Петренко СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Верхние этажи двух домов загорелись в Ростове-на-дону после атаки ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 1 сентября

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче "Домодедово" государству

Компенсация потерь авиакомпаний РФ из-за ограничений полетов пока не рассматривается

В ЦПК заявили, что сквозные трещины на российском сегменте МКС загерметизированы

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });