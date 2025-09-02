Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но ее членство в НАТО неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которая проходит во вторник в Пекине.

Он отметил, что здесь речь идет об обеспечении безопасности России. "Причем, не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наша позиция здесь известна, мы считаем для себя неприемлемым (членство Украины в НАТО - ИФ)", - сказал президент РФ.

Вместе с тем, он добавил: "Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации".

Путин отметил, что в вопросе обеспечения безопасности Украины есть варианты, и по этой теме в случае завершения конфликта есть возможность найти консенсус.