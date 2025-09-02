Поиск

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО

Президент РФ назвал неприемлемым членство Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но ее членство в НАТО неприемлемо, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которая проходит во вторник в Пекине.

Он отметил, что здесь речь идет об обеспечении безопасности России. "Причем, не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наша позиция здесь известна, мы считаем для себя неприемлемым (членство Украины в НАТО - ИФ)", - сказал президент РФ.

Вместе с тем, он добавил: "Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность, но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации".

Путин отметил, что в вопросе обеспечения безопасности Украины есть варианты, и по этой теме в случае завершения конфликта есть возможность найти консенсус.

Владимир Путин Украина НАТО ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин на встрече с Фицо предложил закрыть Украине поставки газа по реверсу и электричества из Европы

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Более 20 документов подписано в рамках визита Путина в Китай

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Сумма взятки в деле редактора Ura.ru Аллаярова увеличилась в шесть раз

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Китай введет в пробном режиме безвизовый режим для россиян

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Николай Патрушев допустил новые территориальные претензии со стороны Японии

Российские военные нейтрализовали за ночь 13 БПЛА над Ростовской областью

В Пекине стартовали российско-китайские переговоры на высшем уровне

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });