Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Федоровки в ДНР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Федоровка в ДНР.

Населенный пункт был освобожден подразделениями "Южной" группировки войск, говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что силы группировки за сутки нанесли удары по шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка в ДНР.

По данным министерства, ВСУ на данном участке за сутки потеряли свыше 205 военнослужащих, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.