Мурашко заявил о дальнейшем углублении сотрудничества с КНР в сфере здравоохранения

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай будут углублять взаимовыгодное сотрудничество в сфере здравоохранения по всем основным направлениям, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ в Пекине провел встречу с председателем Госкомиссии КНР по здравоохранению Лэй Хайчао. Встреча состоялась в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Мурашко и Лэй Хайчао обсудили основные направления двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, включая вопросы медицинского образования, высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской науки, медтуризма и другие вопросы российско-китайского взаимодействия, сообщил пресс-служба Минздрава РФ во вторник.

"Россия и Китай уже сегодня успешно сотрудничают по многим направлениям, включая медицинское образование и научные исследования, медицинскую продукцию, вопросы борьбы с инфекциями, реагирования при чрезвычайных ситуациях и медицины катастроф. Мы с моим китайским коллегой договорились пойти дальше и создать постоянно действующий механизм двусторонних контактов. Также наметили уже конкретные шаги по углублению взаимовыгодного сотрудничества по всем основным направлениям", - сказал Мурашко журналистам.

По его словам, уже даны соответствующие поручения по их реализации.

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что РФ и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации здравоохранения.

Мурашко уточнил, что этот документ закладывает основу для совместной работы по внедрению передовых IT-решений, развитию телемедицины и созданию интеллектуальных систем здравоохранения.

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что в сфере медицинского образования отмечается рост интереса китайских граждан к обучению в России. Общее количество китайских студентов в российских медицинских вузах превысило 1,6 тыс. человек.

Помимо этого, более 306 тыс. граждан Китая прошли лечение в российских клиниках в рамках развития экспорта медицинских услуг с 2021 года, добавили в пресс-службе министерства.