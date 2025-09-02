Кабмин поддержал исключение адресов операторов персональных данных из публичного реестра

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало депутатский законопроект, предлагающий убрать из общедоступной части реестра операторов персональных данных Роскомнадзора адреса физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Положительный отзыв кабинета министров на законопроект (N928282-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, сведения, указанные оператором персональных данных в уведомлении о начале их обработки, за исключением информации о средствах обеспечения безопасности, вносятся в реестр операторов Роскомнадзора и являются общедоступными. Законопроект предлагает дополнить часть 4 статьи 22 закона "О персональных данных" положением, согласно которому общедоступность не распространяется на сведения об адресе оператора, если он является физическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

В пояснительной записке говорится, что поправка направлена на защиту персональных данных операторов, являющихся физическими лицами. Правительство указало на необходимость уточнить, что речь идет о почтовом адресе (адресе местонахождения) оператора. Кроме того, кабмин считает избыточным упоминание в норме индивидуальных предпринимателей, так как они уже подпадают под категорию физических лиц.

Ранее правовое управление Госдумы отмечало, что исключение адреса оператора - физического лица или индивидуального предпринимателя из общедоступных сведений реестра затруднит или сделает невозможным реализацию права субъекта персональных данных на направление оператору обращений и запросов.

Управление также указывало на требования Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (подписана в Страсбурге 28 января 1981 года), согласно которой лицо должно иметь возможность знать место жительства или местонахождение контролера данных.

Реестр операторов персональных данных - база, которую ведёт Роскомнадзор. В него вносятся сведения обо всех операторах, подавших уведомление о намерении обрабатывать персональные данные. По данным ведомства, в реестре числится свыше 397 тыс. операторов, среди которых юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, обязанные регистрироваться при обработке персональных данных.