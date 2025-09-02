Поиск

Семеро пострадавших при пожаре на рязанском предприятии остаются в больницах

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Основные поисково-спасательные работы после пожара на предприятии в поселке Лесной Рязанской области завершены, снят муниципальный режим ЧС, сообщил региональный оперштаб во вторник в телеграм-канале.

"На 2 сентября в списках погибших - 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В стационарах остаются 7 человек. Из них один человек в больнице Рязани и шестеро - в медицинских центрах Москвы", - говорится в сообщении.

В штабе по оказанию помощи в Лесном продолжается работа регионального управления социальной защиты населения и социальных служб с пострадавшими. Принято 97 заявлений, 87 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты на первоочередные нужды.

40 членов семей погибших подали заявления на выплату, 32 из них выплачены средства из регионального бюджета. По ранению подано 105 заявлений, выплачено 17 компенсаций.

Фондом социального развития Рязанской области организован сбор средств в помощь пострадавшим.

"Все средства, собранные Фондом социального развития Рязанской области, будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавшим, получившим наиболее серьезные травмы", - отмечает оперштаб.

Ранее сообщалось, что 15 августа произошло возгорание в цехе предприятия в поселке Лесной Шиловского района, в результате которого погибли и пострадали люди. Распоряжением губернатора Рязанской области 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжением главы региона в связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области было объявлено днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Рязанская область
