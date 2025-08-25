Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 28 человек

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате пожара на предприятии в Рязанской области увеличилось до 28 человек, сообщил в понедельник губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. Семьи погибших получат более 5 млн руб., включая региональную выплату, компенсацию от предприятия и Социального фонда России", - написал глава региона.

По данным губернатора, в больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно. Пострадавшие получат от 413 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от причинённого вреда, включая региональные выплаты и компенсацию от предприятия.

"Региональные выплаты семьям погибших и получившим вред здоровью уже начались", - подчеркнул Малков.

По состоянию на 20 августа в списках погибших находилось 26 человек. До этого сообщалось о 25 погибших и 139 пострадавших.

Губернатор добавил, что основные поисково-спасательные работы закончены, снимается региональный режим ЧС. Муниципальный режим ЧС продолжает действовать. На территории предприятия и в Лесном продолжаются работы по ликвидации последствий.

"Уверен, следственные органы определят причину случившегося. Но уже сейчас понятно, что на всех предприятиях региона с особыми условиями труда нужно усилить контроль за техникой безопасности", - заявил он.

15 августа произошло возгорание в цехе предприятия в поселке Лесной, в результате которого погибли люди. Распоряжением губернатора Рязанской области 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района был введен режим чрезвычайной ситуации. 18 августа в Рязанской области было объявлено днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).