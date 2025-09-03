Регионы Дальнего Востока и Арктики планируют разместить "народные" облигации на "Финуслугах"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" и Минвостокразвития заключили соглашение о сотрудничестве по выпуску регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики "народных" облигаций.

Соглашение "на полях" ВЭФ-2025 подписали замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева и старший управляющий директор "Московской биржи" по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование мероприятий и проектов, предусмотренных мастер-планами дальневосточных и арктических городов.

В 2025 году выпуск "народных" облигаций общим объемом более 2 млрд рублей на "Финуслугах" рассматривают Амурская и Магаданская области, а также город Якутск.

Мосбиржа запустила платформу "Финуслуги" в 2020 году. На ней граждане могут приобретать финансовые продукты онлайн, в частности, открывать и пополнять вклады, оформлять кредиты, покупать паи ПИФов и "народные" облигации.