В Минфине допустили, что программа льготной ипотеки станет более адресной

Ее могут распространить на семьи с большим количеством детей

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минфин обсуждает варианты модификации программы льготной семейной ипотеки, она может стать более адресной, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Программа, возможно, должна быть более адресной, ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей", - сказал он.

"Мы не хотим ограничить ни в коем случае людей, которые действительно ключевой целью ставят для себя улучшение жилищных условий. Предложения будут озвучены только после тщательного анализа и выверки Минтрудом, поскольку программа направлена на демографию. А также после анализа с Минстроем, с точки зрения влияния на строительство жилья", - добавил глава департамента Минфина.

Он также отметил, что ведомство изучает предложения некоторых депутатов ограничить распространение льготной ипотеки на маленькие квартиры.

"Минфин рассматривает предложения депутатов. Речь идет не об ограничениях или стимулах - вопрос тех целей, которые граждане, подпадающие под условие программы, перед собой ставят. Напомню, сегодня лимит по программе 6 и 12 млн руб. в зависимости от субъектов, и мы, безусловно, мониторим средние размеры этих кредитов. Видим, что средний размер ниже того, что установлено. Безусловно, если говорить о приобретении квартир бОльшей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту", - заявил Яковлев.

Он подчеркнул, что в любом случае итоговое решение будет принимать правительство РФ.

Минфин также сейчас изучает данные о соответствии прописки тому объекту недвижимости, который был приобретён в рамках льготной ипотеки. "С учётом этого анализа конкретные предложения будут сформулированы. Цифры пока не готов сказать, но по большей части люди, где покупают квартиру, там они прописываются, это нормальная история", - сказал глава департамента.

Что касается возможной дифференциации ставок льготной ипотеки, то, по словам Яковлева, это сложно администрировать.

"Во-вторых, с точки зрения миграции населения, трудовой прежде всего, может быть, это не всегда будет справедливо. Мы склонны думать, что это может несколько усложнить процесс, и польза будет неочевидна", - добавил он.

Семейная ипотека по ставке 6% была продлена до 2030 года летом прошлого года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.