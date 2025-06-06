Около 114 тыс. россиян взяли льготную ипотеку с начала реализации нацпроекта "Семья"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Около 114 тыс. родителей воспользовались льготными ипотечными программами с начала реализации национального проекта "Семья" 1 января 2025 года, сообщил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С момента старта национальных проектов прошло чуть более пяти месяцев. (...) Один из самых значимых, наверное, для людей - это "Семья", касается улучшения условий для воспитания детей, получения образования, развития социальной инфраструктуры, а также повышения качества и доступности медицинской помощи для наших маленьких граждан и будущих мам. (...) Порядка 114 тыс. родителей воспользовались "Семейной ипотекой" и программами, которые в послании Федеральному Собранию вы (президент РФ Владимир Путин - ИФ) предложили продлить до 2030 года. Свыше 50 тыс. многодетных семей получили по 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита", - сказал Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Семейная ипотека" - это государственная программа поддержки семей с детьми, позволяющая взять кредит на жилье по льготной ставке 6% годовых для всех регионов России (до этого исключением был Дальний Восток, где ставка составляла 5%). Первоначальный взнос по программе остался без изменений - 20% от стоимости квартиры.

Новые условия по программе "Семейная ипотека" вступили в силу с 1 апреля. Они расширили возможности приобретения жилья для семей с детьми. Поддержка со стороны государства теперь включает возможность покупки вторичного жилья в городах с низким уровнем жилищного строительства.

В рамках нацпроекта "Семья", в частности, "будет реализовываться семейная ипотека по льготной ставке - порядка 1,5 млн семей с детьми", говорила в декабре прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Реализация нацпроекта планируется с 2025 по 2030 годы.