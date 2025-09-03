Президент РФ считает возможным разрешение украинского конфликта при торжестве здравого смысла

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает возможным договориться о приемлемом варианте разрешения украинского конфликта, если "здравый смысл восторжествует".

"Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

"Тем более что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация", - отметил российский президент.

"Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - заключил Путин.