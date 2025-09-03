Поиск

Около 50 поездов задерживаются после падения БПЛА в районе ростовской ж/д станции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 50 поездов идут с задержками до 4 часов из-за падения обломков БПЛА в районе станции Кутейниково в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в районе станции Кутейниково на участке Россошь - Лихая в ночь на 3 сентября. Ввели в график 11 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием следует 47 поездов", - говорится в сообщении.

По данным РЖД, максимальное время задержки составляет до 4 часов. Движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмен рейсов не допущено.

В свою очередь АО "Федеральная пассажирская компания" сообщило, что из-за позднего прибытия на конечную станцию в связи с происшествием в Ростовской области изменится время отправления двух поездов: №57 Москва - Белгород отправится с Павелецкого вокзала 3 сентября не ранее 23:40 мск (вместо 22:40 мск), №42 Москва - Саранск отправится с Казанского вокзала 4 сентября не ранее 0:00 мск (вместо отправления 3 сентября в 21:50 мск).

В ночь на 3 сентября в Ростовской области после падения БПЛА пропало напряжение в контактной сети. По данным на утро среды, с задержками шли более 20 пассажирских поездов. Пострадавших в результате происшествия нет, электроснабжение было оперативно восстановлено.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал в телеграм-канале, что пассажиры и работники железной дороги были эвакуированы из здания станции в Ростовской области после того, как на ее крышу попал неразорвавшийся боеприпас.

По данным Минобороны РФ, в ночь на среду над территорией Ростовской области было сбито 25 дронов.

Ростовская область
