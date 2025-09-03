Поиск

Капремонт аэродрома Элисты за 3,7 млрд рублей планируется начать в октябре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (ФГУП "АГА(а)", подведомственно Росавиации) ищет подрядчика для проведения капитального ремонта аэродрома Элисты за 3,692 млрд рублей, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Сроки исполнения контракта - октябрь 2025 года - декабрь 2027 года. Капремонт будет включать три этапа. Согласно проекту сметы контракта, планируется, в частности, провести ремонт ИВПП.

Заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме принимаются до 15 сентября.

Согласно информации на Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, 7 августа Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации капремонта аэродрома.

ФГУП "АГА(а)" в октябре прошлого года заказало проектно-изыскательные работы для выполнения капитального ремонта девяти региональных аэродромов, в том числе элистинского. Для финансирования капремонтов предполагается использовать дополнительные сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний.

Росавиация Элиста Калмыкия
