Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг продолжил умеренный рост по большинству blue chips на фоне позитивных данных Росстата по инфляции, также игроки продолжают оценивать поступающие новости в условиях геополитической неопределенности вокруг процесса урегулирования украинского конфликта и сообщений со стартовавшего Восточного экономического форума (ВЭФ); фактором давления выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $67,2 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов подрос на 0,5%, превысив 2880 пунктов.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2881,21 пункта (+0,5%); лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+2,5%), ВТБ (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,3%), "НЛМК" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), остальные blue chips на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 сентября, составляет 80,8488 руб. (+25,41 копейки).

Подорожали также акции "Русала" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "ВК" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

НК "Роснефть" подписала с китайскими партнерами соглашение о дополнительной поставке 2,5 млн тонн нефти через Казахстан, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя итоги визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Китай. Он напомнил, что также были достигнуты договоренности об увеличении поставок газа в Китай.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

По данным Росстата, снижение потребительских цен с 26 августа по 1 сентября составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен. Из недельных данных за август 2025 года и месячных данных за август 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 сентября снизилась в район 8,3% с 8,79% на конец июля. Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 10 сентября.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ в июле снизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже на 18 августа инфляция снизилась до этого показателя, так что ее торможение пока идет явно быстрее заложенной в прогноз траектории.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что российский бизнес считает приемлемой для экономики РФ ключевую ставку в 2026 году на уровне 10-12%, плавный переход к этому показателю при текущей ставке в 18% возможен при ее снижении на сентябрьском заседании ЦБ на 200 базисных пунктов.

"Пока идет устойчивая динамика, по крайней мере в интенциях, в намерениях Центрального банка, на снижение. Я считаю, что вообще для экономики 10-12% является если не оптимальной ставкой, то приемлемой ставкой на следующий год. Чтобы аккуратно идти к этой 10-12%-ной ставке, на этом заседании нужно на 16% выйти", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что считает возможным договориться о приемлемом варианте разрешения украинского конфликта, если "здравый смысл восторжествует". "Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

Россия готова повысить уровень делегации на переговорах с Украиной, заявил также президент РФ. По поводу встречи с Зеленским Путин высказался так: "Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится".

Президент США Дональд Трамп в среду отверг предположения, что он не предпринимает действий в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

"С чего вы взяли, что мы не предпринимали никаких действий? Мы только что ввели вторичные санкции против Индии - крупнейшего покупателя, после Китая (российской нефти - ИФ), почти такого же по объемам. Вы скажете, что действий не было? Это обошлось России в сотни миллиардов долларов", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать утверждения, что, несмотря на критику РФ, он не оказывает ей противодействие.

При этом, отметил Трамп, он еще не переходил к "фазе два" и "фазе три" в этом контексте.

Также Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин знаком с его позицией по украинскому урегулированию, и не пожелал добавить что-либо к этому. "Мне нечего сообщить президенту Путину, он знает, чего я придерживаюсь. Он так или иначе примет свое решение", - сказал Трамп в Овальном кабинете в среду.

"Каким бы ни было это решение, я буду либо доволен им, либо нет. Мы увидим", - добавил он.

Тем не менее, Трамп сообщил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным о перспективах украинского урегулирования. "У меня будет разговор с ним в скором времени, в ближайшие дни", - сказал он, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о российском президенте. По его словам, по итогам этого разговора "мне будет ясно, что дальше делать". При этом Трамп повторил, что на данный момент недоволен всеми сторонами украинского конфликта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие участники конференции в Париже "коалиции желающих" проведут по итогу совещания в четверг телефонный разговор с Трампом, передал в среду телеканал BFMTV.

"Французский президент Эмманюэль Макрон, его украинский коллега Владимир Зеленский и другие европейские руководители переговорят в четверг 4 сентября с Дональдом Трампом по завершении их саммита "коалиции желающих" о гарантиях безопасности для Украины", - сообщил телеканал со ссылкой на Елисейский дворец.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ в середине недели отскочил вверх на фоне договоренностей между Россией и Китаем, в том числе по проекту "Сила Сибири 2", хотя конкретные детали соглашений пока не раскрыты. Путин назвал итоги визита в Китай и участие в саммите ШОС позитивными, особо отметив значимость китайской инициативы по глобальному управлению и дружескую и продуктивную атмосферу встреч в КНР.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме протестировал линию тренда от середины июля в зоне 2855 пунктов. Индикатор может подрасти до уровня сопротивления в районе 2921 пункта. Однако при негативном новостном фоне возможна коррекция до зеркального уровня 2835 пунктов, считает Гудым.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq (+1%), но просел Dow Jones (-0,1%).

Поддержку S&P 500 и Nasdaq оказал подъем котировок акций технологических компаний, однако давление на рынок оказали слабые данные о количестве открытых вакансий в США. Согласно отчету Минтруда США, основанному на результатах ежемесячного опроса (JOLTS), число открытых вакансий в июле сократилось на 176 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,18 млн, что является минимумом с сентября 2024 года. Лишь второй раз с конца 2020 года показатель оказался ниже отметки в 7,2 млн вакансий, отмечает CNBC.

Позднее на этой неделе также будет опубликован августовский отчет по американскому рынку труда, который может повлиять на решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Региональный экономический обзор (Beige Book), обнародованный Федрезервом в среду, показал, что экономическая активность в большинстве регионов США в июле-августе была стабильной. Большинство из 12 округов сообщили, что активность либо изменилась слабо, либо не изменилась вообще. Лишь четыре округа заявили о сдержанном (modest) росте экономической активности.

В 11 округах уровень занятости изменился незначительно или не изменился вообще, и лишь в одном было отмечено его сдержанное снижение, говорится в Beige Book. При этом практически все регионы сообщили о повышении цен в результате введения Вашингтоном пошлин на импорт.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением китайских (японский Nikkei 225 подрос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под давлением продаж после сообщений западных СМИ о том, что ОПЕК+ будет обсуждать увеличение квот добычи на встрече в ближайшие выходные.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $67,15 за баррель (-0,7%), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,5 за баррель (-0,7%).

ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Такая мера может быть принята для восстановления доли альянса на нефтяном рынке.

С апреля текущего года страны ОПЕК+ уже согласовали увеличение добычи примерно на 2,2 млн баррелей в сутки, и большинство аналитиков полагали, что в сентябре квоты будут оставлены без изменений.