Путин назвал цифровизацию и ИИ одними из самых актуальных направлений развития

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что будущее связано с цифровизацией и искусственным интеллектом.

Такую оценку он высказал в ходе общения с курсантами центра "Воин" во Владивостоке в четверг.

Курсант центра "Воин", учащаяся физико-математической школы в ходе встречи с президентом на площадке Национального центра "Россия" рассказала, что в будущем хочет попасть в информационную структуру Федеральной службы охраны (ФСО), так как любит заниматься цифрами и решать сложные задачи.

"Это одно из самых актуальных направлений [сейчас]. Конечно, все будущее связано с цифровизацией, с искусственным интеллектом, так что интересное очень направление", - отметил Путин.