Минобороны РФ заявило о предотвращении высадки ДРГ ВСУ в островной зоне Днепра

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили попытку высадки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в островной зоне Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

"В устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в момент попытки лодки ВСУ войти в островную зону реки по ней была нанесена серия ударов операторами FPV-дронов.

"В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника уничтожена", - заявили в министерстве.

Минобороны РФ в четверг распространило кадры поражения ДРГ ВСУ.