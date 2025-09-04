Поиск

Минобороны РФ заявило о предотвращении высадки ДРГ ВСУ в островной зоне Днепра

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили попытку высадки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в островной зоне Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

"В устье Днепра разведчиками была обнаружена двигающаяся на высокой скорости моторная лодка с диверсионно-разведывательной группой противника. На перехват ДРГ ВСУ были направлены FPV-дроны группировки войск "Днепр", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в момент попытки лодки ВСУ войти в островную зону реки по ней была нанесена серия ударов операторами FPV-дронов.

"В результате слаженных действий военнослужащих разведывательного подразделения моторная лодка ВСУ была потоплена, а диверсионно-разведывательная группа противника уничтожена", - заявили в министерстве.

Минобороны РФ в четверг распространило кадры поражения ДРГ ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Днепр ВСУ Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

Восточный экономический форум - 2025

Обсуждение роста норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения ремонтов НПЗ

Восточный экономический форум - 2025

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин
Дипломатическое противостояние

МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата из Москвы

Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Восточный экономический форум - 2025

Попова заявила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });