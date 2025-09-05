Поиск

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 92 украинских БПЛА

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны России заявили, что в ночь на пятницу было перехвачено и уничтожено 92 украинских беспилотника.

В ведомстве уточнили, что 15 БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, 13 - над Ростовской, 12 - над Тульской, 11 - над Калужской, 9 - над Рязанской, 8 - над Крымом, 7 - над Воронежской областью, по 5 - над Курской и Орловской областями, по 2 - над Липецкой и Белгородской областями, по одному - над Смоленской областью, Черным и Азовским морями.

