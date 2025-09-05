Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО в течение недели

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение недели улучшили позиции на ряде направлений в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад Нацгвардии", - говорится в сообщении ведомства.

По его информации, за неделю вооруженные силы Украины потеряли в зоне ответственности группировки до 2 тыс. 970 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю группировка "Восток" в результате наступательных действий установила контроль над Новоселовкой (Днепропетровская область) и Камышевахой (ДНР) и полностью установила контроль над территорией в полосе действий группировки в ДНР.

Как сообщило военное ведомство, за неделю подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области.

Группировка "Восток" на прошедшей неделе поразила живую силу и технику трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери армии Украины на этом направлении составили свыше 1 590 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 70 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению, группировкой "Запад" за неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

"Противник потерял более 1 680 военнослужащих, два танка, 33 боевые бронированные машины, в том числе 13 западного производства, 129 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - сказали в министерстве обороны.

По информации российских военных, группировка "Север" за прошедшую неделю нанесла удары по формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны, бригады и полка Нацгвардии в Сумской области, а также по формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в Харьковской области.

За неделю в зоне ответственности группировки "Север" потери украинских сил составили свыше 1 170 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 69 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и материальных средств, сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, подразделения группировки "Днепр" за неделю нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и полка Нацгвардии. Армия Украины потеряла в зоне действий группировки более 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, 70 автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и материальных средств.