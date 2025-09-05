Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Продление ограничения на снятие наличной валюты, задержание актрисы с каннабисом и Путин о лучшем городе для встречи с Зеленским

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для саммита РФ-Украина. Он пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в столице. Он также отметил, что в том случае если на Украине появятся воинские контингенты НАТО, это будут законные цели для поражения.

- ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода. Решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

- Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов. В их числе сервисы Госуслуг, "ВКонтакте", мессенджер Max, сайты правительства и администрации президента РФ, операторы связи и др.

- Актриса Аглая Тарасова стала фигуранткой уголовного дела о контрабанде наркотиков. Судом ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Актрису задержали в аэропорту с маслом каннабиса в вейпе.

- Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет. В "Ростехе" сообщают, что в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийных SJ-100.

- Дональд Трамп предположил, что Россия и Индия оказались в сфере влияния Китая. Он написал в соцсетях, что желает им успешного и продолжительного совместного будущего.

- Совет директоров Tesla предложил компенсационный пакет Илону Маску на $1 трлн. Удержание его в компании является фундаментальным для того, чтобы Tesla стала самой дорогой компанией в истории, заявили в СД.