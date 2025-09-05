Путин напомнил, что войска НАТО на Украине стали бы законными целями для поражения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Если на Украине появятся воинские контингенты НАТО, это будут законные цели для поражения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается возможных воинских контингентов на Украине. Это одна из первопричин (конфликта) - втягивание Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

