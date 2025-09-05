Поиск

Белоусов отметил динамичное развитие отношений России и КНДР

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Москва и Пхеньян развивают отношения, им придан новый импульс на встрече лидеров стран.

Как сообщили в российском военном ведомстве, Белоусов принял участие в торжественном приеме по случаю предстоящей 9 сентября 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики.

"И безусловно не могу не отметить, что наши отношения динамично развиваются. Новый импульс придали этим отношениям недавняя встреча Владимира Владимировича Путина и товарища Ким Чен Ына 3 числа, буквально позавчера в Пекине. Встреча проходила в очень теплой и дружеской обстановке. И нам конечно предстоит вместе реализовывать те решения, которые были приняты нашими политическими руководителями", - сказал Белоусов, чьи слова привели в Минобороны РФ.

Мероприятие состоялось на территории посольства республики в Москве.

"Хочу сказать, что отношения между нашими народами связывает больше чем дружба. Постольку эти отношения ковались в сражениях, где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии", - заявил Белоусов.

По данным ведомства, министр "выразил искреннюю благодарность и восхищение военнослужащими Корейской Народной Армии, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении курской земли..."

В Минобороны РФ сообщили, что Белоусов возложил цветы к портрету двух первых лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В ведомстве также сообщили, что чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ Син Хон Чхол на мероприятии передал слова Ким Чен Ына: "Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности. А также считаем это своим долгом перед братьями. Будем оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией".

