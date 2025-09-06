Поиск

Путин отметил роль народной дипломатии в наращивании российско-китайских связей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Народная дипломатия имеет большое значение в наращивании российско-китайских связей, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам пятнадцатого пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, открывающегося во Владивостоке.

"Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета", - подчеркнул президент в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития "уже более четверти века (...) обеспечивает плодотворное взаимодействие по линии научных центров и вузов, культурных и спортивных сообществ, женских, молодёжных и студенческих объединений, предпринимательских и журналистских союзов".

