В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полное лунное затмение смогут наблюдать жители России вечером в воскресенье, оно продлится почти полтора часа.

Начало затмения ожидается в 20:30 по московскому времени, наблюдать его можно будет невооруженным глазом, сообщили ранее в "Роскосмосе". Продолжительность полной теневой фазы затмения составит 1 час 22 минуты, до 21:53 по Москве.

По данным Московского планетария, затмение будет видно на территориях России, Азии, Европы, Африки, Антарктиды, в акватории Индийского океана и Океании.

"В Москве затмение будет видно над юго-восточным горизонтом. В середине затмения Луна будет находиться на высоте 16 градусов над горизонтом столицы", - сообщали в планетарии.

Затмение не будет видно только на восточной части Чукотского полуострова, где в это время наступит утро 8 сентября.

"Это лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений с территории нашей страны, так как большая часть жителей России и СНГ сможет увидеть все фазы затмения. Затмение будет наблюдаться в созвездии Водолея", - заявили в планетарии.

