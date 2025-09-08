МЧС России доставило еще 20 тонн гумпомощи в пострадавший от землетрясения Афганистан

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ доставил вторую партию гуманитарной помощи населению Афганистана, пострадавшему от землетрясения, сообщила пресс-служба министерства в понедельник.

"Борт Ил-76 МЧС России доставил в Исламскую Республику Афганистан гуманитарный груз общей массой более 20 тонн. Российские спасатели передали пострадавшим жителям палатки и одеяла", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гуманитарная операция осуществлена в соответствии с указанием президента России Владимира Путина и по поручению правительства РФ.

Ранее МЧС России также доставило в страну 20 тонн продуктов питания.