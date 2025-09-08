Блогерам Чекалинам предъявили обвинение в незаконном выводе средств за рубеж

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявлено обвинение в незаконном выводе средств за рубеж, сообщает в понедельник московская прокуратура.

Обвинения предъявлены по п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным прокуратуры, "обвиняемые Чекалины и Вишняк, совместно с соучастниками, с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента" с представлением кредитной организации подложных документов.

Чекалины уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, говорится в сообщении.

"С их соучастником прокурор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство", - сообщают в прокуратуре.

По данным "Коммерсанта", дело связано с фитнес-марафоном Чекалиных: участникам предлагали заключить договор оферты с расположенной в ОАЭ компанией E-Fitness, получателем средств была Lerchek fit abu dhabi. Как отмечает газета со ссылкой на следствие, Чекалины не уведомили ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции, а операции проводились как покупка информационных продуктов.

Ранее Чекалины уже становились фигурантами уголовных дел - об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, они были прекращены.