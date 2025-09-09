Поиск

Туроператоры оценили число российских туристов в Непале в пределах 400 человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Непале сейчас могут находиться не более 350-400 российских туристов, высокий сезон еще не начался, аннуляций туров на ближайшие заезды пока нет, сообщилва Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В миреВласти Непала запустили бесплатные шаттлы для туристов в КатмандуЧитать подробнее

"По данными туроператоров, высокий туристический сезон в Непале начнется в октябре. В туркомпаниях, организующих путешествия в страну, сообщили, что на данный момент их туристов в Непале нет. По предварительной оценке, сейчас там могут находиться до 400 туристов из России, включая до 50 организованных путешественников", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, Непал - экзотическое и очень нишевое для россиян направление, привлекающее прежде всего альпинистов, ценителей природы, восточной и буддийской культуры. Кроме того, абсолютное большинство туристов в Непале проводят свой отдых в горах, а не в столице.

"Турпоток в эту страну из России в этом году снизился в районе 10-15% год к году. Направление всегда характеризовалось политической стабильностью, поэтому нынешняя ситуация была непредсказуемой", - сказал Мурадян.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что российские туристы не отказываются от запланированных поездок в Непал.

"Непал популярен среди спортивных туристов, альпинистов и самостоятельных путешественников, совершающих трекинги к базовым лагерям Эвереста (ABC), Лхоцзе и других вершин. Основной туристический сезон начинается в конце октября-ноябре. По информации туроператоров, в ноябре запланирован выезд нескольких организованных групп из России. Сезон восхождений на восьмитысячники приходится на период с марта по май. Суммарное количество организованных российских туристов в пик сезона (ноябрь-май) может достигать 2 тысяч человек", - пояснили в объединении.

В РСТ призвали российских туристов оставаться в безопасных местах, избегать районов проведения протестных акций и массовых собраний. В случае экстренной необходимости россияне могут звонить на номер круглосуточной связи посольства: +977-9801047187.

В конце прошлой недели власти Непала запретили в несколько крупных соцсетей, которые в срок не зарегистрировались в Министерстве связи. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей.

Противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи.

Позже правительство отменило запрет соцсетей, но протесты продолжились. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, 9 сентября они подожгли его частную резиденцию, а также здание парламента. Премьер и президент Непала подали в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.

Во время протестных акций, по последним данным, погибли не менее 22 человек.

Беспорядки в Непале

9
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).Протестующие перелезли через колючую проволоку и вынудили полицию ретироваться в комплекс парламента. Вскоре после этого полицейские открыли огонь. Как минимум 20 человек погибли.Среди пострадавших есть и полицейскиеЗапрет некоторых социальных сетей произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. При этом TikTok и Viber, которые прошли регистрацию, продолжают работу без перебоев.Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку на фоне беспорядковПротестующие подожгли здание парламента НепалаПравительственные чиновники пытаются эвакуироваться из столицы на вертолетах, а протестующие стараются воспрепятствовать этому. Аэропорт Катманду закрыт.Власти Непала приняли решение запустить бесплатные шаттлы для иностранных туристов от аэропорта до основных отелей Катманду и обратноПротестующие подожгли резиденцию премьера Кхадги Прасада Шарма Оли, а вандалы ворвались в его дом и дома других высокопоставленных чиновников
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Хроника 08 – 09 сентября 2025 годаБеспорядки в Непале
АТОР РСТ Непал Эверест Артур Мурадян
