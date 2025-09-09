Поиск

В Непале протестующие все активнее призывают назначить премьер-министром мэра Катманду

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Среди участников антиправительственных демонстраций в Непале распространяется призыв назначить премьер-министром переходного периода мэра Катманду Балендру Шаха, сообщает India Today.

Ранее 9 сентября глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. В письменном заявлении он заверил, что тем самым "хочет способствовать политическому решению проблемы". Президент Непала Рам Чандра Паудел его отставку принял.

The Hindustan Times отмечает, что участники протестов уже начали праздновать отставку Шарма Оли.

Тем временем поступают сообщения, что протестующие напали и применили силу против главы МИД и министра финансов. Также демонстранты подожгли здание Верховного суда, парламента, резиденцию экс-премьера Шарма Оли. Вандалы ворвались в его дом и жилища других высокопоставленных чиновников.

Компания Air India отменила рейсы между Дели и Катманду. Два самолета авиакомпании IndiGo, направлявшиеся в Катманду, пришлось перенаправить в Лакхнау в индийский штат Уттар-Прадеш.

По последним данным число жертв беспорядков достигло 22: еще двое погибли при попытке нападения полицейских, которые открыли ответный огонь.

В конце прошлой недели власти Непала запретили работу некоторых крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позднее правительство решило отменить запрет соцсетей, однако протесты не утихли.

Air India МИД Непал Катманду Кхадга Прасад Шарма Оли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Что произошло этой ночью: вторник, 9 сентября

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });