В Непале протестующие все активнее призывают назначить премьер-министром мэра Катманду

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Среди участников антиправительственных демонстраций в Непале распространяется призыв назначить премьер-министром переходного периода мэра Катманду Балендру Шаха, сообщает India Today.

Ранее 9 сентября глава правительства Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. В письменном заявлении он заверил, что тем самым "хочет способствовать политическому решению проблемы". Президент Непала Рам Чандра Паудел его отставку принял.

The Hindustan Times отмечает, что участники протестов уже начали праздновать отставку Шарма Оли.

Тем временем поступают сообщения, что протестующие напали и применили силу против главы МИД и министра финансов. Также демонстранты подожгли здание Верховного суда, парламента, резиденцию экс-премьера Шарма Оли. Вандалы ворвались в его дом и жилища других высокопоставленных чиновников.

Компания Air India отменила рейсы между Дели и Катманду. Два самолета авиакомпании IndiGo, направлявшиеся в Катманду, пришлось перенаправить в Лакхнау в индийский штат Уттар-Прадеш.

По последним данным число жертв беспорядков достигло 22: еще двое погибли при попытке нападения полицейских, которые открыли ответный огонь.

В конце прошлой недели власти Непала запретили работу некоторых крупных соцсетей, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позднее правительство решило отменить запрет соцсетей, однако протесты не утихли.