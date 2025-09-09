Военные вывезли президента Непала из Катманду

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент и премьер-министр Непала Рам Чандра Паудел и Кхадга Прасад Шарма Оли были эвакуированы в другие регионы страны с помощью армии, сообщает непальский портал Khabarhub.

Военные эвакуировали президента на вертолете в Шивапури (расположен в центральной части Непала - ИФ), где расположен военный учебный центр, обеспечив ему безопасность, пишет издание. По данным СМИ, "ранее армия также эвакуировала премьер-министра Шарму Оли".

Кроме того, по данным портала, протестующие подожгли резиденцию президента, а также другие государственные учреждения и дома высокопоставленных чиновников в Катманду.

По сообщениям индийских СМИ, на улицах Катманду протестующие избили глав МИД и Минфина.

Ранее премьер-министр заявил о том, что подает в отставку, президент ее принял. Однако, по наблюдениям журналистов, новость об этом не ослабила протестов, которые из столицы Катманду уже распространились по всей стране.

В конце прошлой недели власти Непала запретили крупные соцсети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование соответствовало политике властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позже правительство отменило запрет соцсетей, однако протесты не утихли.

По последним данным число жертв беспорядков достигло 22 человек.