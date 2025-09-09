Грузовой корабль "Прогресс МС-30" завершил миссию на МКС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-30" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты намечается в 21:59 по московскому времени. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, несгораемые элементы конструкции упадут около 22:41 по Москве в несудоходном районе Тихого океана в 2,1 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 7,3 тыс. км от города Сантьяго (Чили).

"Прогресс МС-30" прибыл на МКС 2 марта и доставил почти 2,6 тонны грузов.

Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-32" к станции намечен на 11 сентября.