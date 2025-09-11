Поиск

Глава Минтруда рассчитывает, что бизнес увеличит размеры корпвыплат за рождение детей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Антон Котяков призвал компании активнее поддерживать рождаемость в трудовых коллективах, учитывая увеличение размера необлагаемой налогами единовременной корпоративной выплаты до 1 млн руб. с 2026 года.

"Несмотря на все эти меры (государственной поддержки - ИФ), для повышения рождаемости нам необходимо активное участие работодателей. Впервые был разработан корпоративный демографический стандарт, в нем самые разные мероприятия, которые направлены на помощь в карьерном росте с рождением ребенка. Теперь перед нами стоит задача его широкого внедрения", - сказал Котяков в четверг на VI Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что "для того, чтобы у работодателя было больше стимулов финансово поддерживать рождаемость, были внесены изменения в Бюджетный кодекс, которые заработают с 1 января 2026 года".

"Размер единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка, который не облагается подоходным налогом и страховыми взносами, увеличат с 50 тыс. до 1 млн руб. То есть важно, что теперь сумма такой помощи может включать и внереализационные расходы предприятия, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль", - сказал министр.

Соответственно, создаются дополнительные стимулы для работодателей в целях их поддержки сотрудников, констатировал глава Минтруда.

"Первым предприятием, которое установило выплату в 1 млн руб. ещё до налоговых изменений стала группа компаний "Дело", её инициативу продержала уже и группа компаний "Озон". Рассчитываю, что другие работодатели также примут решение об увеличении размеров соответствующих выплат. Понятно, что не всегда это может быть сумма в размере до 1 млн руб. Но найти возможность поддержать рождаемость в трудовом коллективе, я думаю, может каждый работодатель", - заявил Котяков.

