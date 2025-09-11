Лавров предупредил о возможной дестабилизации после авиаудара Израиля по Дохе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Удар Израиля по руководству движения ХАМАС в Дохе чреват дальнейшей дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива.

"Мы с глубокой озабоченностью восприняли сообщение об этой акции. Расцениваем ее как грубое нарушение международного права, прежде всего, Устава ООН, как посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, - сказал он. - Подобные действия, безусловно, заслуживают самого решительного осуждения".

По словам министра, на сегодняшнем заседании "будут выработаны совместные шаги по минимизации негативных последствий этой акции для региона".

"Россия будет готова всячески помогать Совету Сотрудничества в выработке коллективной линии в формате Совета, в формате Лиги арабских государств и, как я понимаю, в формате организации Исламского сотрудничества", - заявил Лавров.