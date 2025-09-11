Поиск

Лавров предупредил о возможной дестабилизации после авиаудара Израиля по Дохе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Удар Израиля по руководству движения ХАМАС в Дохе чреват дальнейшей дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива.

"Мы с глубокой озабоченностью восприняли сообщение об этой акции. Расцениваем ее как грубое нарушение международного права, прежде всего, Устава ООН, как посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, - сказал он. - Подобные действия, безусловно, заслуживают самого решительного осуждения".

По словам министра, на сегодняшнем заседании "будут выработаны совместные шаги по минимизации негативных последствий этой акции для региона".

"Россия будет готова всячески помогать Совету Сотрудничества в выработке коллективной линии в формате Совета, в формате Лиги арабских государств и, как я понимаю, в формате организации Исламского сотрудничества", - заявил Лавров.

МИД Сергей Лавров ХАМАС Доха Ближний Восток Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле назвали предсказуемой макроэкономическую ситуацию в РФ

В Кремле назвали предсказуемой макроэкономическую ситуацию в РФ

Белгородские власти ввели ограничения на публикации о последствиях атак ВСУ

Генпрокуратура РФ заявила о потере легитимности процесса Wintershall после отвода арбитра

Правительство РФ внедрило ИИ в систему мониторинга и управления нацпроектами

Правительство РФ внедрило ИИ в систему мониторинга и управления нацпроектами

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 17 украинских БПЛА

Что произошло за день: среда, 10 сентября

Росстат сообщил о дефляции в августе в 0,4%

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

Дело о хищении миллионов, выделенных на фортификации в Курской области, направлено в суд

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7136 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });