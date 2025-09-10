Лавров назвал удары Израиля по Дохе недопустимым посягательством на суверенитет Катара

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося телефонного контакта с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Аль Тани выразил солидарность с руководством и народом Катара в связи с израильским ударом 9 сентября по Дохе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"С российской стороны подтверждено решительное осуждение этой агрессивной акции как грубого нарушения международного права, недопустимого посягательства на суверенитет и территориальную целостность дружественного Катара. Отмечена серьезная опасность израильских действий, которые ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.

"Высказана просьба передать искренние соболезнования родным и близким погибших катарских подданных, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркивают на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Мухаммед Аль Тани "подчеркнул признательность за четкую и принципиальную позицию России в поддержку суверенитета и независимости Государства Катар, его усилий по защите своей независимости и территориальной целостности".

"Стороны условились продолжать действовать в тесной координации, в том числе в контексте проведения по катарской инициативе 11 сентября срочного заседания СБ ООН в Нью-Йорке, куда вылетает Аль Тани" - говорится в сообщении.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе.

В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых - Хамам Халиль аль-Хайя, сын Халиля аль-Хайя, который считается главным переговорщиком ХАМАС за рубежом.

С осуждением таких действий выступила Россия, а также США, арабские страны, Евросоюз.

Ранее в среду Би-би-си со ссылкой на неназванных катарских официальных лиц сообщало, что катарские власти поручили группе юристов рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за нанесение ударов по Дохе.

"Правительство поручило юридической группе рассмотреть возможность привлечения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права в связи со вчерашними ударами ВВС Израиля по Дохе, целью которых было уничтожение членов ХАМАС", - говорилось в сообщении телеканала.