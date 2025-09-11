Из списка для автообмена страновыми отчетами исключат 5 офшоров и включат 9 государств

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба намерена исключить из действующего перечня государств и территорий, с которыми происходит автоматический обмен страновыми отчетами, пять офшорных территорий: Ангилью, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гибралтар, острова Тёркс и Кайкос, которые в одностороннем порядке приостановили автоматический обмен страновыми отчетами с Россией.

Это предусматривает проект приказа ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами", выложенный на портале проектов нормативных правовых актов.

Названные территории приостановили автообмен страновыми отчетами с Россией в соответствии с решением Великобритании, которое для этих территорий является обязательным в силу территориального распространения действия Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, измененной протоколом от 27 мая 2010 года.

Перечень будет дополнен девятью государствами: Антигуа и Барбуда, Армения, Ботсвана, Вьетнам, Кабо-Верде, Кения, Монголия, Сербия, Черногория, а также территорией Гренландия, которые подписали соглашение компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами от 27 января 2016 года.

В обновленном перечне будет 54 государства и 6 территорий, которые заявили о готовности осуществлять автоматический обмен страновыми отчетами с Россией. В действующей редакции содержатся 45 государств и 10 территорий.

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.

Налоговый кодекс России был дополнен разделом об исполнении международных договоров России по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам, главой о представлении в налоговые органы документации по международным группам компаний.

В нем введено понятие международной группы компаний, участники которой обязаны представлять в налоговый орган уведомление об участии в ней и страновые сведения по ней.

Такую информацию должны предоставлять крупнейшие международные группы компаний, консолидированная выручка которых за финансовый год превышает 750 млн евро.

К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, основных показателях, характеризующих деятельность участников, а также суммах налогов, исчисленных и уплаченных в национальную бюджетную систему и в бюджет иностранного государства. В рамках этих страновых сведений участники группы должны представлять глобальную и национальную документацию по группе и страновой отчет по государствам, налоговыми резидентами которых они являются.

По общему правилу, страновой отчет представляется материнской компанией группы в налоговый орган того государства (территории), налоговым резидентом которого она является. В свою очередь, налоговый орган этого государства (территории) должен обменяться такими отчетами с налоговыми органами других государств (территорий), в которых расположены другие участники такой группы.

Согласно Налоговому кодексу, юрисдикция включается в перечень государств (территорий), допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами, в случае неисполнения (приостановления исполнения) ее компетентным органом обязательств, предусмотренных международным договором России по автоматическому обмену страновыми отчетами, или по иным причинам необеспечения автоматического обмена страновыми отчетами с Россией.

В случае если государство или территория, налоговым резидентом которого является материнская компания международной группы компаний или уполномоченный участник международной группы компаний, включены в перечень юрисдикций, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами, ФНС направляет налогоплательщику, являющемуся участником такой международной группы компаний, требование о предоставлении странового отчета.