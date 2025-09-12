Поиск

Швыдкой рассказал, когда пройдет следующая церемония ТЭФИ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет весной 2026 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" президент Фонда "Академия российского телевидения", спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сама церемония, я думаю, будет весной следующего года. И пройдет она в два, а может даже и в три дня", - сказал Швыдкой агентству на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года. Победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

После 2019 года премия неоднократно переносилась и состоялась только в декабре 2023 года в трёх категориях в течение двух дней. Ранее церемония ограничивалась одним вечером. В 2025 году премия вручалась также два дня.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00.

