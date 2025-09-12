Более 10 кораблей и атомные подлодки привлечены к учению Тихоокеанского флота на северо-востоке РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На Тихоокеанском флоте началось командно-штабное учение с объединённым командованием войск и сил на северо-востоке России по обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"К учению привлекается более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион", - говорится в сообщении.

Им предстоит отработать комплекс мероприятий по поиску подводных лодок, отражению воздушного нападения, нанесению ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям, а также по обороне от атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, информирует пресс-служба.

В настоящее время осуществляется развертывание сил ТОФ из пунктов базирования в назначенные районы.

Учение проводится в соответствии с планом подготовки ВМФ под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Оно является итоговым мероприятием боевой подготовки в летнем периоде обучения Тихоокеанского флота и направлено на проверку боеготовности сил и войск, а также органов военного управления по ведению оборонительных боевых действий, говорится в сообщении.