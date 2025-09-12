Набиуллина сказала, что нужно время для закрепления дезинфляционного тренда

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но для закрепления тренда потребуется время, особенно в условиях высоких инфляционных ожиданий, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В августе общий индекс цен традиционно уменьшился. Это во многом объясняется сезонным снижением цен на овощи и фрукты. Если очистить данные от сезонного фактора, то рост цен составил около 4% в пересчете на год. Однако это не значит, что мы достигли цели. Замедление в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами", - сказала Набиуллина.

"Мы смотрим прежде всего на устойчивую инфляцию, показатели которой в последние месяцы держатся в диапазоне 4-6%. Проводимая денежно-кредитная политика привела к тому, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но нам требуется время для закрепления дезинфляционного тренда. Это особенно важно в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Они остаются высокими и почти не снижаются у всех групп - населения, бизнеса и финрынков", - добавила она.

По ее словам, негативно на ожиданиях граждан в августе могла сказаться двухзначная индексация коммунальных тарифов, свою роль мог сыграть и бензин.

Ценовые ожидания предприятий в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года. Данные об инфляционных ожиданиях населения в сентябре будут опубликованы 17 сентября, в августе они выросли до 13,5% с 13% в июле. Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.

ЦБ 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых, выбрав меньший шаг из ожидавшихся. Аналитики прогнозировали, что ЦБ в пятницу будет выбирать между снижением ставки на 100 или 200 б.п.