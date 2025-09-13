Любимова сообщила Путину о планах создать 20 тыс. учреждений культуры до 2030 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила российскому президенту Владимиру Путину о планах создать до 2030 года 20 тыс. учреждений культуры.

"В рамках нацпроекта "Семья" до 2030 года планируется создание 20 тысяч учреждений культуры, оснащение новыми музыкальными инструментами детских школ искусств, а также их реконструкция и строительство новых", - написала Любимова в своем телеграм-канале в субботу по итогам встречи с главой государства на ХI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур накануне.

Кроме того, министр доложила президенту о реализации программы "Земский работник культуры", по ее словам, "в субъектах трудятся уже 140 специалистов, до конца года их будет 235".