Больше тысячи машин скопилось в очереди перед Крымским мостом на выезд из Крыма

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Число машин перед досмотровыми пунктами на Крымском мосту со стороны Керчи достигло 1075 в субботу утром, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Время ожидания со стороны Керчи составляет около трех часов.

Очереди на выезд из Крыма при отсутствии ожидающих машин со стороны Тамани фиксируются с 10 сентября. В пятницу значительные очереди образовались к полудню, к 23:00 число машин в очереди сократилось до 780, затем снова начали расти в течение ночи.

