В Орловской области задерживаются 17 поездов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области в настоящее время с отставанием от графика следуют 17 поездов, сообщает в своем телеграм-канале Федеральная пассажирская компания.

Список поездов: № 742 Белгород - Москва, № 30 Белгород - Санкт-Петербург, № 82 Белгород - Санкт-Петербург, № 84 Адлер - Москва, № 106 Орел - Москва, № 72 Белгород - Москва, № 76 Белгород - Москва, № 566 Минеральные Воды - Москва, № 143 Москва - Кисловодск, № 119 Санкт-Петербург - Белгород, № 359 Калининград - Адлер, № 75 Москва - Белгород, № 71 Москва - Белгород, № 109 Москва - Анапа, № 535 Смоленск - Анапа, № 105 Москва - Курск и № 83 Москва - Адлер.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием, говорится в сообщении.

Накануне в Орловской области на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в результате детонации взрывного устройства на ж/д путях погибли два человека, один был ранен.

