Жертвы взрыва на ж/д путях в Орловской области были росгвардейцами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Погибшие в результате детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области были сотрудниками Росгвардии, среди пассажиров поездов никто не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Двое сотрудников Росгвардии погибли, ещё один - находится в тяжелом состоянии. (...) Пострадавших среди пассажиров нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Минтранс Курской области отправил к месту происшествия 18 автобусов, чтобы доставить более 450 пассажиров, направлявшихся в Курск, до места назначения. Также на место из Курска выехали пять бригад Федерального центра медицины катастроф, добавил Хинштейн.

На перегоне Малоархангельск-Глазуновка проводятся оперативные мероприятия, из-за чего движение десяти поездов дальнего следования задерживается.

Ранее в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении взрывных устройств при проверке железнодорожных путей в регионе. "При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", - написал он в своем телеграм-канале в субботу вечером.