Два человека погибли при подрыве бомбы на железной дороге в Орловской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении взрывных устройств на железнодорожных путях в регионе, при их подрыве погибли два человека.

"На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. ...При подрыве одного из них два человека погибли, один ранен", - написал он в своем телеграм-канале в субботу вечером.

На перегоне Малоархангельск-Глазуновка проводятся оперативные мероприятия, из-за чего движение ряда поездов дальнего следования задерживается.

Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь, рассматривается вопрос их доставки до мест назначения с помощью автобусов, добавил Клычков.

В свою очередь Московская железная дорога сообщает в своем телеграм-канале о задержке в пути нескольких поездов: № 742 Белгород-Москва, №143 Москва-Кисловодск, №741 Москва- Белгород, №726 Курск- Москва, № 30 Белгород- Санкт-Петербург, № 743 Москва - Белгород, №6336 Курск-Орел, №6338 Курск-Орел, №6337 Орел-Курск, №119 Санкт-Петербург-Белгород. Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва.

По данным МЖД, максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.

Орловская область
