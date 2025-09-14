Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Медведева Дмитрия Анатольевича", - говорится в документе, размещенном в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

14 сентября Медведеву исполняется 60 лет.