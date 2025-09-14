Поиск

РФ оценит сроки строительства промзоны в Египте после проверки инфраструктуры

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - РФ проведет оценку состояния инфраструктуры площадки, выделенной Египтом в Экономической зоне Суэцкого канала для создания российской промышленной зоны (РПЗ), после этого можно будет говорить о возможных сроках строительства предприятий на ее территории, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отметив, что как правило подготовительные работы в рамках аналогичных проектов занимают до трёх лет.

Презентацию РПЗ для российского бизнеса планируется провести во время визита замглавы правительства РФ в Каир.

Оверчук напомнил, что в мае Россия и Египет подписали договор долгосрочного права пользования участком в Экономической зоне Суэцкого канала, зафиксировавший коммерческие условия по его эксплуатации (договор узуфрукта). Документ предусматривает, в частности, предоставление трехлетнего льготного периода для аренды земельных участков на территории РПЗ без взимания платы. Он был заключен между главным управлением Экономической зоны Суэцкого канала и созданной весной этого года российской спецкомпанией, которая выступит девелопером проекта.

Оверчук в беседе с журналистами уточнил, что льготный период еще не стартовал. Это дает компаниям возможность определиться с созданием производств в РПЗ. Интерес к зоне проявляют компании из фармацевтики, химпрома, АПК, автомобиле- и машиностроения. "Просматриваются" кандидаты на статус якорных инвесторов в РПЗ, отметил вице-премьер.

"Мы собрали группу заинтересованных российских предпринимателей, а также представителей предпринимательских ассоциаций. Полагаем, что Российская промышленная зона станет для нашего бизнеса удобной точкой входа как в сам Египет, так и на Африканский континент. В ходе визита поедем на площадку и вместе посмотрим, египтяне расскажут о преимуществах своей экономической зоны", - сказал Оверчук.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подписания первых контрактов на размещение мощностей российских предприятий в РПЗ, он сказал: "Пока рано (говорить - ИФ), сейчас будет происходить знакомство с самой зоной, условиями работы, льготами для резидентов зоны, готовности инфраструктуры и уже под это бизнес будем выстраивать свои планы".

"Участок под зону был выделен совсем недавно, и мы фактически находимся в начале пути. На данном этапе важно сделать Российскую промышленную зону привлекательной для нашего бизнеса. Нужно подтягивать туда инфраструктуру, а для этого необходимо провести большой пласт подготовительных работ", - добавил вице-премьер, подчеркнув, что РПЗ "это большой проект, и он требует времени".

"Обычно такого рода подготовительные проекты могут занимать два-три года, это понятный горизонт планирования", - заявил Оверчук.

Условия

Межправительственное соглашение о создании Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала было подписано РФ и Египтом в 2018 году. В рамках соглашения предполагается запуск РПЗ на первом этапе в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала на участке общей площадью 50 га с прямым выходом к порту Айн-Сохна.

Предполагается, что произведенная в РПЗ продукция (при выполнении условий локализации более 30%) будет получать статус Made in Egypt, что освобождает от уплаты таможенных пошлин при ее экспорте в страны Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и других стран, входящих в торговые соглашения с Египтом, кроме того, до 100% произведенной в РПЗ продукции может быть продано на рынке самого Египта.

Резиденты РПЗ также освобождаются от уплаты пошлин на ввоз оборудования и материалов, налога на имущество, налога на добавленную стоимость при закупке сырья и комплектующих, имеют право на возврат по налогу на прибыль в течение семи лет в размере 50% от инвестиций в проект. Иностранные резиденты могут неограниченно импортировать производственные ресурсы и готовую продукцию от материнской компании-нерезидента.

Минпромторг РФ в 2023 году сообщал, что объем бюджетного финансирования создания и развития РПЗ в Египте до 2026 года составляет 9,5 млрд рублей.

Алексей Оверчук
