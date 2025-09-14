Поиск

Врио губернатора Солнцев лидирует на выборах в Оренбургской области после подсчета 1,51% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, выдвинутый партией "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 85,22% голосов по итогам обработки 1,51% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Денис Батурин (КПРФ) с 5,15% голосов; на третьем - Оксана Набатчикова ("Справедливая Россия - За правду") с 2,98% голосов.

На четвертом месте - кандидат от "Коммунистов России" Рамиль Гафаров (2,84% голосов). На пятом месте - кандидат от "Новых людей" Карина Салихова с 2,35% голосов.

Выборы губернатора региона проходят в течение трех дней с 12 по 14 сентября.

На пост главы Оренбургской области претендуют пять кандидатов. Среди них - врио главы региона Евгений Солнцев (выдвинут "Единой Россией"), пенсионер Рамиль Гафаров (выдвинут "Коммунистами России"), главный инженер ООО "Регион Безопасность" Денис Батурин (КПРФ), директор АНО "Федерация мудрых родителей" Карина Салихова ("Новые люди") и советник председателя партии "Справедливая Россия - За правду" Оксана Набатчикова.

Солнцев был назначен врио губернатора Оренбургской области в марте текущего года, ранее занимал пост председателя правительства ДНР. Возглавлявший Оренбуржье Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области.

