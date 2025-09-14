Первышов лидирует на выборах в Тамбовской области с 71,65% голосов по итогам обработки 0,24% протоколов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 71,65% голосов по итогам обработки 0,24% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно первым данным Центризбиркома, на втором месте Андрей Жидков (КПРФ) с 7,62% голосов; на третьем - Елена Семилетова из "Новых людей" (7,01% голосов).

На четвертом месте - кандидат от ЛДПР Олег Морозов (6,40% голосов). На пятом месте - кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Павел Плотников с 3,35% голосов.

Выборы губернатора региона проходили в течение трех дней с 12 по 14 сентября.